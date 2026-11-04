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O Grove

La Cofradía recibe más de 58.000 euros para la formación del sector pesquero

Estas ayudas ​tienen como objetivo favorecer el desarrollo de nuevas competencias profesionales

Paula Gil
Paula Gil
04/11/2026 14:28
Fachada de la Cofradía de Pescadores de O Grove
Fachada de la Cofradía de Pescadores de O Grove
Gonzalo Salgado
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La Cofradía de Pescadores San Martín ha sido beneficiaria de varias subvenciones de la Consellería do Mar por un importe de 58.130,32 euros, destinadas a financiar acciones formativas para mejorar la capacitación forestal de los trabajadores del sector pesquero y marisquero.

Estas ayudas tienen como objetivo favorecer el desarrollo de nuevas competencias profesionales y promover la formación permanente dentro del sector.

A través de esta financiación, la cofradía ha desarrollado durante el presente año un amplio programa formativo que incluye dos cursos de operador de grúa hidráulica para embarcaciones, tres de formación sanitaria específica inicial básica, dos de patrón portuario y cuatro cursos de carretillero. 

Además, se han organizado acciones centradas en los oficios tradicionales y el aprovechamiento de materiales naturales, con un curso sobre emprendimiento con conchas marinas y otro de cestería marinera.

Con este programa, la entidad continúa apostando por la formación como una herramienta fundamental para mejorar la preparación de los profesionales y mantener vivos los conocimientos y tradiciones que forman parte de la actividad pesquera y marisquera de O Grove.

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