Cacabelos: "Queremos confiar en que por fin el PXOM se apruebe definitivamente"

Imagen del alcalde de O Grove, José Cacabelos MÓNICA FERREIRÓS

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de O Grove afronta una nueva etapa después de que el Pleno municipal le diese luz verde por quinta vez a su aprobación provisional.

El alcalde, José Cacabelos, confía en que esta sea la última parada antes de que el documento llegue a la Xunta para su aprobación definitiva, un trámite que el gobierno local espera poder iniciar una vez consulte los últimos aspectos con la asesoría jurídica municipal.

El principal paso que ha permitido avanzar ha sido la incorporación de las modificaciones solicitadas por Costas do Estado. Según explicó el regidor, el informe de este organismo llegó la semana pasada y fue favorable, aunque condicionado a la introducción de una serie de cambios en el documento.

Esas correcciones fueron incorporadas y aprobadas en el Pleno celebrado esta semana, por lo que el Concello entiende que el PXOM podría estar ya en disposición de remitirse a la Administración autonómica.

"Nosotros lo queremos tramitar ya a la Xunta y confiar en que por fin el PXOM se apruebe definitivamente", señaló Cacabelos, que reconoce que la complejidad administrativa de este tipo de procedimientos supone una importante dificultad para los ayuntamientos.

"La problemática que tiene un documento como este es su tramitación. Realmente es farragosa y casi imposible. No me extraña que la mayoría de los concellos no tramiten ningún documento de estas características", apuntó.

Para el alcalde, sacar adelante el planeamiento urbanístico constituye también una cuestión de especial relevancia en el plano personal y político.

Cacabelos recordó que este fue uno de los grandes objetivos que se marcó cuando inició su trayectoria política en 2007 y llegó por primera vez a la Alcaldía.

El primer edil defiende el modelo urbanístico del actual gobierno municipal y considera que la ciudadanía conoce ya la propuesta que lleva años intentando sacar adelante.

La aprobación provisional por quinta vez, supone, por tanto, un nuevo avance en un procedimiento que se ha prolongado durante años y que el Concello esperar cerrar definitivamente con el visto bueno de la Xunta.

Una autorización que permitiría a O Grove contar con un nuevo instrumento de ordenación urbanística.