Los policías homenajeados por el rescate en el mar: “No lo piensas, te tiras al agua y ya”

Un momento del rescate por el que serán homenajeados

La Corporación de O Grove se unió ayer para reconocer y felicitar de forma pública la labor de los miembros de la Policía Local y de Emerxencias que participaron, el pasado mes de julio, en el rescate de dos jóvenes que se encontraban agarrados a unas boyas y eran incapaces de llegar a tierra. “Que reconozcan tu trabajo siempre es agradable y motivador”, señala Juan Carlos García, uno de los policías homenajeados.

Este tipo de actos, indica Iago Domínguez, el otro de los policías que participó en esta intervención, “reconfortan” y hacen llegar el respaldo por parte del Concello al Cuerpo.

El incidente

Ambos profesionales recuerdan de forma similar lo ocurrido durante esa jornada. “Estábamos en la base cuando recibimos la llamada del 112”, cuenta Domínguez, quién en ese momento se encontraba en prácticas en esta comisaría. Tras el aviso, él, su jefe y García (que en ese momento no se encontraba de servicio) se subieron al coche y se trasladaron al lugar del incidente.

“Al llegar confirmamos lo que nos dijeron y no lo piensas, te tiras al mar y ya”, narra Domínguez. Y continúa: “Cuando llegué a la primera boya me di cuenta que eran dos y yo solo uno. Pero vi pronto a mi compañero de Emerxencias, quien fue el que convenció a los chavales de que se soltaran de las boyas”.

Mientras eso ocurría, detalla Domínguez, él, tras solicitar permiso a su jefe, consiguió una tabla y dos cuerdas –artículos que resultaron finalmente fundamentales para el rescate– y también se lanzó al agua.

con el apoyo de los tres efectivos, los chicos –que tenían 17 y 18 años y se encontraban de vacaciones en la localidad– pudieron, por fin, pisar tierra firme. “En la orilla ya había más efectivos y sanitarios que le dieron ropa de abrigo e hicieron las primeras comprobaciones”, rememora el más joven de los agentes. Ambos presentaban leves síntomas de hipotermia.

“El trabajo de identificarlos ya lo hizo la Guardia Civil porque nosotros nos tuvimos que ir pitando a un accidente de tráfico en el casco urbano”, cuenta Domínguez.

Vocación

“Estas cosas son parte de mi trabajo, un trabajo que después de 35 años ya es parte de mí. No es la primera vez que me meto en algo cuando estoy de paisano... Pero son cosas que no se piensan, solo se hacen y ya está”, cuenta García.

Es por estas cosas “por ayudar y proteger” por las que Domínguez se hizo policía. “Que pueda llegar una persona a su casa y decirle a su familia que ha tenido una intervención con la policía a través de la cual ha salido favorecido”, indica. Y detalla que su idea principal, cuando decidió formar parte de este Cuerpo, era ayudar y poder combatir los problemas que pueda tener la gente. “Creo que lo importante es estar ahí, para cuando ellos no puedan resolverlos, ayudarle tú a hacerlo”, detalla el joven agente.