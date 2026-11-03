El Pleno de O Grove da vía libre, por quinta vez, al PXOM y lo traslada a la Xunta para su aprobación definitiva

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Pleno de O Grove volvió a aprobar de forma provisional, y ya van cinco veces, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Como se lleva repitiendo en las diferentes sesiones plenarias, la vía libre a este documento se consiguió gracias a los votos a favor del PSOE y de Esquerda Unida, así como con las abstenciones del PP y de los nacionalistas.

Tras este paso, indicó el alcalde, José Cacabelos, el documento se trasladará a la Dirección Xeral de Urbanismo, dependiente de la Xunta de Galicia, para su aprobación definitiva.

La inclusión de este punto en el debate de la Corporación llegó a través de una moción de urgencia presentada por los socialistas. Así, el alcalde meco explicaba que la incorporación de esta forma se debía a que, la semana pasada, el Concello recibió el informe de Costas do Estado en el que daban un informe favorable al texto condicionado a cambiar cuatro puntos del mismo. Desde ese momento, señaló el edil, el equipo redactor trabajó para modificarlos y se consiguió el informe de Secretaría de Urbanismo. Las modificaciones, detalló Cacabelos, “son referentes al dominio público-marítimo-terrestre de Costas” y, por lo tanto, “non afectan a proposta urbanística do PXOM para nada”.

En este escenario, los partidos políticos de la oposición fueron fieles a las votaciones que hicieron en las anteriores propuestas. Así, desde Esquerda Unida, votaron “sí” ya que entendieron que no había nada que provocase un cambio de parecer para su grupo.

Los nacionalistas, por otro lado, mostraron de nuevo su disconformidad con la forma de presentar el documento absteniéndose en la votación. Y explicaron: “O que pedimos é unha exposición pública tal e como se prometeu no ano 2014. Non é de recibo que haxa modificación, tras modificación e modificación e que cambiemos o voto”, señaló el portavoz del BNG, Anselmo Noia, quién, al mismo tiempo reconoció la necesidad de que O Grove tenga un PXOM.

Objetivo de mandato

El alcalde de O Grove señala, desde hace años, que la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal siempre fue el primero de los objetivos de su mandato.

Cacabelos tildó en más de una ocasión este documento como “o máis importante” que se puede aprobar en un municipio, ya que será el que pueda marcar el crecimiento de O Grove en los próximos años y décadas. Debido a esto, destaca la importancia que tiene que pueda ser aprobado finalmente por la Xunta