Centenares de personas se concentran en apoyo a Casa Abel

Participantes en la concentración a favor de Casa Abel en O Grove

Centenares de vecinos y vecinas de O Grove se unieron ayer en apoyo a Casa Abel, uno de los establecimientos de hostelería más longevos de la localidad que se encuentra situado en la Rúa Pratería.

El acto, tal y como señalaban en la convocatoria, este encuentro la respuesta de los clientes, amigos y otros residentes de la localidad a lo que tildaron como "lamentables acontecimientos" vividos por los últimos años en torno a este local. Y detallaban que, aproximadamente desde hace tres años, un vecino profiere "ataques verbais, berros, insultos e malos modos" hacia este establecimiento y, por tanto, también hacia los propietarios, trabajadores e incluso clientela del mismo.

La concentración, que comenzó a las ocho y media de la tarde y tuvo una duración de una hora y media, se celebró en silencio, solo interrumpido por momentos de aplausos.

El objetivo de esta "xuntanza veciñal" señalaban los convocantes era mostrar su apoyo a este local "que leva máis de medio siglo prestando un importante servizo ao barrio".

Iniciativa popular

En este encuentro celebrado ayer no se encontraban los propietarios del establecimiento, ya que, como incidieron, se trataba de una iniciativa popular y ellos declinan realizar ningún tipo de comentario o declaración sobre el mismo.