Los actores Javier Veiga y Marta Hazas llevan su ‘Matrimonio sin filtros’ al auditorio en diciembre

Cartel de la obra 'Un matrimonio sin filtros'

La comedia 'Un matrimonio sin filtros' llega al Auditorio de O Grove el próximo 6 de diciembre, a las ocho y media de la tarde.

La obra, escrita, dirigida y también protagonizada por el actor Javier Veiga (vecino de la localidad) y Marta Hazas, cuenta la historia de Marga y Jaime, un matrimonio que ha decidido separarse después de quince años juntos. Ambos están dispuestos a rehacer sus vidas por separado, pero ambos consideran que la casa les pertenece, por lo que ninguno de los dos quiere marcharse del piso que fue su hogar.

Es, en ese momento en el que empiezan a sacar los trapos sucios y a echarse en cara, mutuamente, el fracaso de su relación. En esa discusión, llegan a una conclusión: debe irse de la casa el que tenga más culpa de que se estén divorciando. Para llegar a la respuesta ambos tiran de la manta y comienzan a sacar todos aquellos reproches que tenían guardados debajo de la alfombra.

El público, por tanto, asistirá en directo a una discusión de pareja que suelen quedar de puertas para adentro.

Las entradas ya están puestas a la venta en Ataquilla por 27,50 euros.