Un documental para entender “a lenda do meco” y poner en valor la historia de O Grove

Un momento de la grabación del documental

“É a primeira vez que imos entender, por fin, a lenda do meco”. Con esta declaración de intenciones se presenta el documental ‘O meco, a lenda’ que se pre estrena este viernes, a las ocho y media de la tarde, en el Auditorio de O Grove.

Este proyecto, que nace de la mano de la nueva adaptación de la obra ‘O señor feudal ou quen matou ao Meco?’ firmada en 1931 por el vecino del municipio, Francisco Franco Calvete, sale a la luz con tres propósitos diferentes.

El primero, que se conozca la historia real por la que nace esta leyenda y, el segundo, poner en valor el papel fundamental de las mujeres en la época en la que se escribió esta zarzuela. La última meta es dar a conocer la figura de su autor, “algo olvidado no Grove” y el que, realmente, es el responsable de que todos los vecinos y vecinas de la localidad sean conocidos, tanto dentro como fuera de sus fronteras, como los mecos.

El trabajo

En total, el documental son cuarenta minutos que llevan a la pantalla a, por ejemplo, historiadores o investigadores locales, que ayudan a entender el significado de esta obra y lo que supuso que en esa fecha alguien se atreviese a denunciar el abuso de poder que se ejercía en los diferentes municipios –en concreto en el de O Grove– por aquellas personas que ostentaban altos cargos.

El hilo conductor, cuenta Víctor Gallego, director de la obra, es la voz de Jacobo Otero, presidente del grupo de teatro Enxebre, quien no dudó en embarcarse en este proyecto, darle la mano a la Banda de Música de O Grove y subir, de nuevo a escena esta obra que explica la idiosincrasia de las gentes de esta localidad y que, cuenta Gallego, pone sobre la mesa temas que están aún hoy de actualidad.

Además de las voces de profesionales como Fran Meis, Lanzada Calatayud o Carlos Besada, en el documental también se verán imágenes de los ensayos de la obra e, incluso, de su estreno que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el municipio con un éxito de público y críticas.

Imágenes y más

El pre estreno del documental –desde la dirección esperan poder llevarlo el año que viene a los diferentes festivales audiovisuales de Galicia– será una cita con algo más que con la pantalla.

Así Gallego indica que los asistentes podrán ver un spin-off de la obra, una escena que no está incluida en la representación y que refuerza la idea de ese abuso de poder, y participar en un coloquio. Además, está previsto que haya música en directo, ya que la Banda de Música interpretará uno de los temas que forman parte de la obra.

Tras poner en pantalla grande la historia de cómo nació esta obra y, por tanto, la “lenda do meco”, de nuevo actores y músicos subirán a escena la reinterpretación de esta zarzuela.

Para asistir a los pases, que serán tanto el sábado como el domingo, es imprescindible comprar entradas que ya están puesta a la venta por un precio de diez euros cada una de ellas.