Culminan las obras de reforma de las calles Valencia, La Rioja y Extremadura en O Sineiro

Resultado de una de las calles reformadas en O Sineiro

El barrio de O Sineiro, en O Grove, luce su nueva imagen tras culminar las obras de reforma integral en las calles Extremadura, Valencia y La Rioja. Los trabajos, que contaron con un presupuesto de más de 700.000 euros financiado a través del Plan +Provincia de la Diputación, tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de abastecimiento y saneamiento, así como la accesibilidad.

El resultado, tal y como señala el alcalde de la localidad, José Cacabelos, es una “remodelación total” de este barrio que busca darle la prioridad al peatón pero no se olvida de mejorar las condiciones de tránsito de los vehículos a motor.

En este punto, Cacabelos, indica que, por ejemplo, en la calle Valencia se crearon diferentes plazas de aparcamiento y se resolvió “un problema histórico” tras retirar el muro que estaba levantado sobre la acera. “As obras fan que poidamos desfrutar da rúa”, cuenta el alcalde meco.

Mejora de los barrios

Estas obras, detalla Cacabelos, se enmarcan dentro de un plan de “reforma e mellora” de los barrios en el que trabaja el gobierno local.

Dentro de ese programa, detalla, se incluyen los proyectos que ya se realizaron en calles como Lepanto o Conricardo, así como las que están pendientes o iniciadas, como son las obras en la calle Hortos o en Luis A. Mestre.