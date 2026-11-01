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O Grove

Voando nas Rías Baixas cierra las rutas de este año en O Grove

C. Hierro
01/11/2026 19:12
Asistentes a una de estas actividades organizadas por la Diputación
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La iniciativa Voando nas Rías Baixas, organizado por la Diputación, lega a su recta final con la programación de sus dos últimas citas de este año. La primera se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre por la ría de Pontevedra con el objetivo de mostrar a los participantes los recursos culturales y naturales que presenta este entorno.

El cierre de esta edición será el 13 de diciembre con la visita al Complexo Intermareal Umia-O Grove, que se encuentra entre el municipio meco y Sanxenxo. El recorrido por este espacio es una de las citas fijas del programa provincial debido a que se trata de una zona de gran importancia ecológica y ornitológica y de gran diversidad de flora y fauna.

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