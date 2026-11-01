El festival Galicia Magic Fest aterriza en el auditorio para amenizar la Navidad

Imagen de archivo de un evento navideño en O Grove

O Grove es una de las trece localidades escogidas para acoger el décimo aniversario del espectáculo Galicia Magic Fest. La cita en el municipio meco está programada para el sábado, 19 de diciembre, a las ocho y media de la tarde en el Auditorio.

El festival, que se presenta como la gala perfecta “para alucinar esta Navidad”. Sobre el escenario estarán artistas del Cirque du Soleil y artistas que suman premios como Payaso de Plata o el Premio del Público en el Festival de Montecarlo.

Las personas interesadas en asistir a este festival –está diseñado para público de todas las edades– ya pueden adquirir sus entradas a través del portal de Ataquilla. El precio de cada uno de los tickets es de 22 euros, gastos de gestión ya incluidos.

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Esta es la primera de las citas confirmadas para la Navidad meca, un periodo que cada año viste la localidad de, además de luces y adornos, infinidad de actividades para el disfruta de pequeños y mayores. La única confirmación del Concello hasta ahora es la partida destinada a la iluminación que este año será similar a la del 2025 con un gasto de 42.328 euros.