Una nueva rotura en la tubería soterrada hace peligrar el suministro de agua en San Vicente

Operarios arreglando una avería sufrida en la tubería de O Grove Cedida

El Concello de O Grove alerta de una nueva rotura en la tubería que abastece de agua la localidad y que transcurre bajo el mar.

Esta avería, señalan, podría dejar sin suministro a toda la parroquia de San Vicente, debido a que todavía no pudo ser solventada por parte de los operarios. La razón, señalan, es que al tratarse de un conducto soterrado, y de haberse producido la incidencia de madrugada, habrá que esperar a que baje la marea para poder evaluar la situación y poder trabajar para solucionar la incidencia.

Esto significa, detalla el alcalde de O Grove, José Cacabelos que "posiblemente" se tenga que cortar el agua a unos "2.000 vecinos y vecinas" porque el flujo no llega para llenar el depósito ubicado en Cons da Garda.

Se espera que, próximamente, los técnicos puedan comenzar a trabajar para conocer, en un primer lugar, el punto en el que se produjo la avería y, en segundo, cómo remendarla. Esto es así porque la baja mar se espera para dentro de un a hora.

Desde el Concello recomiendan a todos los vecinos y vecinas del municipio y, principalmente, a los residentes en la parroquia de San Vicente, que hagan un uso responsable del agua disponible.

Una más

Los problemas en la tubería soterrada dependiente de la Mancomunidade se repiten desde hace años. La última avería se produjo hace tan solo un mes, incidente que dejó a las viviendas ubicadas en la carretera de A Lanzada sin agua.

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En ese momento, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, reiteraba la necesidad de sacar adelante el proyecto aprobado y pendiente de financiación para llevar el suministro de agua a esta localidad por tierra.

Hace veinte días, desde la Mancomunidade, se anunciaba que se había sacado a licitación la redacción del proyecto técnico para reforzar el abastecimiento de agua de O Grove y Sanxenxo por 18.138 euros.

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La idea pasa por llevar la nueva red por tierra, compatibilizando la obra con el proyecto de una senda litoral impulsada en la zona de A Lanzada por el Concello de Sanxenxo, reduciendo tanto el impacto ambiental como los costes de ejecución y cuya viabilidad ya se ha constatado a través de un anteproyecto.