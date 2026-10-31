Una nueva incidencia en la tubería de agua de O Grove reabre el debate sobre la urgencia de su sustitución

Imagen de archivo de trabajos de reparación en la tubería de O Grove

Una nueva avería en la tubería soterrada que abastece la localidad y que transcurre bajo el mar, reabre el debate sobre la urgencia que tiene proceder a su sustitución. El alcalde de la localidad, José Cacabelos, señalaba que llevan años exigiendo el cambio y tildó de “lamentable” la situación.

Era el Concello el que, ayer por la mañana, señalaba que la infraestructura presentaba una rotura que se había producido de madrugada y que, debido a ella, peligraba el suministro a las viviendas y establecimientos de San Vicente.

Lo que se traducía en la posibilidad de que unos 2.000 vecinos y vecinas de la localidad meca se quedasen sin agua. Esto era así porque, en el momento en el que tuvo lugar la incidencia, el depósito que abastece a esta parroquia y que está ubicado en Cons da Garda se encontraba al 50% de capacidad.

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Según comentaba el alcalde del municipio, no fue hasta casi la una de la tarde cuándo los operarios pudieron dar con el problema, ya que, debido a que la tubería se encuentra debajo del mar, tuvieron que esperar a que bajase la marea para comenzar con los trabajos.

Hacia las dos y media de la tarde, desde el Concello se informó que la avería en la tubería estaba solucionada –el problema estuvo derivado en la pérdida de agua por unas conexiones de tornillos que pudieron haber reventado debido a la presión o por encontrarse oxidados– y, por lo tanto, el flujo comenzaba lo que permitía cargar de nuevo el depósito de San Vicente.

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La rápida actuación de los técnicos pudo impedir que los vecinos y vecinas, como ya ocurrió en otras muchas ocasiones, se quedasen sin suministro de agua durante horas.

Una demanda de años

Cacabelos animó tanto a la Xunta como a la Mancomunidade do Salnés a continuar “dando pasos” para proceder al cambio de esta tubería soterrada por una que transcurra por tierra para evitar las averías y, por tanto, los problemas de abastecimiento para los habitantes de la villa meca.

Hace veinte días, desde el ente comarcal se anunciaba que se había sacado a licitación la redacción del proyecto técnico para reforzar el abastecimiento de agua de O Grove y Sanxenxo por 18.138 euros.

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La idea pasa por llevar la nueva red por tierra, compatibilizando la obra con el proyecto de una senda litoral impulsada en la zona de A Lanzada por el Concello de Sanxenxo, reduciendo tanto el impacto ambiental como los costes de ejecución y cuya viabilidad ya se ha constatado a través de un anteproyecto. Los primeros estudios señalan que la obra costaría 1.782.000 euros.