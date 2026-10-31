Antonio Italiani: "Aprendí como las mujeres son capaces de luchar juntas"

El escritor Antonio Italiani con su obra ‘La memoria del fango y la sal’ MONICA FERREIRÓS

Antonio Italiani presentó en O Grove su obra ‘La memoria del fango y la sal’. El autor, natural de Vigo pero afincado en el municipio meco desde hace cincuenta años, reivindica la dificultad de la novela corta, un formato de precisión donde no cabe ni “un solo gramo de relleno”, construido a partir de la memoria y la resistencia de las mariscadoras gallegas.

Tras la buena acogida cosechada por sus lectores con su anterior obra, ‘La culpa de ser mujer’, el escrito regresa con una obra que destila un profundo trabajo de inmersión en la realidad de las mujeres del mar que, generación tras generación, “sostuvieron y sostienen la economía de las rías gallegas bajo el yugo de la miseria”.

Ha dicho que en una novela corta “no cabe ni un solo gramo de relleno”. ¿Fue ese precisamente el mayor reto de su escritura?

Sí, porque condensar un siglo en una novela corta y sin que el lector lo note es muy complicado. Habla de una opresión que cambia de forma con el paso del tiempo.

¿Qué diferencias ve entre las dificultades de las mariscadoras de antes y las que afrontan hoy?

Lo que creo es que cambian los tiempos y cambian las formas, pero el fondo es el mismo. Y es que al final, la mujer, es el principio de todo.

¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en las historias que aparecen en el libro?

La obra tiene base realista pero está ficcionada a través de la historia de una familia: Sandra, Elia y su bisnieta Marta.

¿Cree que la sociedad conoce realmente la dureza del trabajo de las mariscadoras?

Considero que no, ya que el ritmo de ellas es 24 horas de lucha sin reconocimiento.

¿Qué papel han jugado estas mujeres, a su juicio, en la economía y en la identidad de las rías gallegas?

En la economía lo fueron todo. Si las mujeres no hubieran existido, hubiera sido terrible para subsistir.

¿Hubo algún testimonio o alguna historia real que le impactase especialmente durante el proceso de documentación?

Está en la obra, no quiero adelantar nada, pero el libro tiene un fondo psicológico enorme. Es para leer y ser capaz de interpretar lo que hay detrás.

¿Habló con mariscadoras o con familias vinculadas al mar para construir una novela?

Pudieron ser unas veinte o treinta mujeres con las que he hablado y todas relacionadas con el mar. También lo he hecho con algún hombre, porque me contaron muchas historias.

Respecto a su primera obra, ¿Qué es más difícil: construir una novela larga o conseguir condensar un siglo de historia y conflicto social en pocas páginas?

En una novela larga como ‘La culpa de ser mujer’ puedes extenderte más e incluso cometer algún error que después lo corriges, pero aquí no. Esta es una novela lineal para ellas, las mujeres mariscadoras, y está pensada para leer en una marea. Al principio tenía unas 300 páginas y reducirlas a 116 da mucho trabajo, porque no hay margen de error.

¿Cómo trabajó el lenguaje para conseguir esa atmósfera de fango, frío, sal y dureza que atraviesa la obra?

En esta obra no quise que la memoria de las mujeres quedase enterrada en el fango. El sufrimiento estaba dentro de ellas, por lo que quería que las conociera todo el mundo.

¿Qué le gustaría que pensase cualquier persona al finalizar la obra?

El lector reconoce y se da cuenta con esta obra que detrás de una mariscadora hay un ser humano muy profundo y con muchas lágrimas que se mezclan como el agua y la sal. Quise exponer el dolor y que llegara al corazón de todo el mundo. El libro mezcla memoria, denuncia y resistencia.

¿Cuál de estos tres elementos pesa más?

La resistencia y de como fueron capaces de llevar la dignidad hasta el siglo XXI.

¿Qué relación encuentra entre sus dos obras?

En ambas hay preocupación por contar historias de mujeres.

¿Qué aprendió con su primera obra que haya aplicado ahora?

La dignidad de las mujeres y como son capaces de unirse para luchar todas juntas. Hay un momento que ellas hacen equipo y se revelan, lo que supone un detonante.

Después de la acogida del primer libro, ¿Siente más presión al afrontar este segundo?

Con la primera obra sufrí mucho y hubo momentos que tuve que parar. Cuando tienes empatía y ves el sufrimiento de frente entrevistando a alguien, lo pasas mal. Escribir un libro de estas características es muy duro.

¿Le preocupa cómo pueden recibir la obra las propias mariscadoras?

La verdad es que no. La novela marca un antes y un después y demuestra que las mujeres pueden salir adelante todas juntas y luchar.