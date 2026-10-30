Portela ya se reunió con el PP pero se tomará “uns días” para decidir si encabezará las listas

Diego Portela, en una imagen de archivo Todogrove

Diego Portela señala que ya se reunió con la portavoz del PP, Carolina Otero, y con el resto de concejales del grupo municipal, quienes le trasladaron de manera oficial que era la persona elegida por el partido para encabezar las listas de los populares las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

Tras este primer encuentro, y tras conocer de primera mano el apoyo del partido a que sea él el que encabece las listas, el bateeiro, empresario y deportista señala que se tomará “uns días” para pensar y poder aceptar o declinar esta oferta.

El PP apuesta por Diego Portela para la Alcaldía: “Teño que valoralo e ver se teño o apoio da militancia” Más información

Portela indicó desde el primer momento que se trata de un puesto de “moita responsabilidade”, es por ello que el vecino meco quiere tomarse tiempo para poder analizar todos los pros y los contras de su decisión. Para ello, cuenta, escuchará “a cabeza, a familia e a empresa”. Admitiendo que, finalmente, será la familia “a que vai marcar o que pase”.

Esta no es la primera vez que el nombre de Diego Portela suena en las quinielas para ser alcaldable por parte del PP pero sí la vez que la propuesta se hace formal. Desde el partido reconocen que su elección se debe a que es una persona que "levanta moita ilusión pola súa capacidade e carisma".