O Grove recibe 115.000 euros para adecuar O Corgo como refugio climático y petfriendly

Estado actual de la Praza do Corgo en O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove recibe una ayuda de la Diputación de 115.000 euros destinados a mejorar la renovada Praza do Corgo como refugio climático y petfriendly.

Esta partida, que forma parte del Plan +Provincia, busca mejorar este espacio público y, por lo tanto, reforzar la resistencia y durabilidad de los pavimentos, además de adecuar las canalizaciones e instalaciones soterradas. Por otro lado, la inversión completará la instalación de mobiliario urbano mediante la colocación de bancos y luminarias de un diseño específico.

De la misma manera, está prevista la colocación de una pérgola de acero inoxidable, lo que permitirá ofrecer un espacio con mayor sombra en esta concurrida plaza. Además, se colocarán vasos prefabricados para las fuentes y se ampliará el anfiteatro, acciones que se encuentran dentro del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (Gastromeca).

La Diputación destina 110.000 euros a renovar el parque infantil de Terra de Porto Más información

Por otro lado, la Diputación también aprobó en el día de ayer la ayuda al Concello meco de 110.000 euros para la renovación del parque infantil de Terra de Porto.

La partida tiene como objetivo modernizar los equipamientos lúdicos y mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y conservación. Entre los trabajos previstos está la retirada del césped artificial, la preparación del terreno, la ejecución de nuevas cementaciones y la instalación de tres equipamientos infantiles diseñados para niños y niñas de diferentes edades.

Desde la Diputación señalan que estas inversiones (en las que también se encuentra una ayuda de 75.000 euros para mejorar la pavimentación y el drenaje en dos barrios de Gondomar) buscan que los concellos de la provincia "sigan mellorando e se poidan prestar servizos públicos de calidade".