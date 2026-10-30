La Fórmula no actuará este año en la Festa de San Martiño pero cita a los vecinos para el 2027

Nuevo cartel de la Festa de San Martiño en O Grove

La orquesta La Fórmula, a pesar de estar anunciada en el primer cartel de la Festa de San Martiño –que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre–, no podrá actuar por problemas médicos de dos de sus componentes.

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Este imprevisto obligó a la comisión de fiestas a modificar el cartel de esa jornada y, finalmente, será la orquesta Magma –llegada desde Portugal– la que se suba al escenario para hacer disfrutar a todos los vecinos y vecinas de O Grove.

Sin embargo, desde La Fórmula no quieren perderse la cita con el público meco, es por ello que anuncian que, después de haber tenido que cancelar la fecha este año, marcan la Festa de San Martiño como fija para actuar en noviembre del 2027.