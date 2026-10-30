El Pleno homenajeará a la Policía Local y a Emerxencias por el rescate de dos jóvenes en la Ría

Un momento del rescate por el que serán homenajeados

El Pleno de O Grove –que se celebrará el próximo martes a las ocho y media de la tarde– homenajeará a los miembros de la Policía Local y de Emerxencias que intervinieron el pasado mes de julio en el rescate de dos jóvenes en la Ría.

Los hechos por los que estos profesionales recibirán el reconocimiento y la felicitación pública de la Corporación tuvieron lugar el 13 de julio alrededor de las siete y media de la tarde. Momento en el que un particular alertó al 112 de que dos personas se encontraban en el agua, agarrados a una boya, en la zona situada entre O Grove y la Illa da Toxa, con dificultades para poder llegar a tierra.

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En ese momento, tanto dos policías –uno fuera de servicio– como dos efectivos de Emerxencias, se lanzaron al mar y, gracias a una tabla de surf y, posteriormente, el apoyo de una embarcación particular, pudieron auxiliar a estas dos personas.

Finalmente, el operativo, concluyó con el traslado de los jóvenes –ambos turistas de 18 años– al PAC con leves síntomas de hipotermia, según apuntaron fuentes del operativo en ese momento.

Otros temas

El orden del día del Pleno se completará con otros temas como son el sorteo de las mesas electorales para las elecciones generales del mes de noviembre o mociones presentadas por el BNG y EU relacionadas con la huelga general del próximo día 11 u otra presentada por los nacionalistas sobre la necesidad de aumentar las prestaciones a víctimas de violencia de género.