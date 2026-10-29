Programan sesiones de robótica, literatura y teatro para vivir un mes cultural en O Grove

La biblioteca municipal de O Grove será el escenario de alguna de las actividades Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove programa diferentes actividades culturales para el público infantil, juvenil y adulto para el mes de noviembre.

Las citas para los más pequeños arrancan el viernes 6 de noviembre con un taller de robótica educativa en la biblioteca municipal. La actividad, que está dirigida a niños y niñas a partir de los ocho años, servirá para acercar la tecnología a los asistentes de una forma práctica y divertida.

El día 13 tendrá lugar un taller creativo que busca levantar el interés de los más jóvenes hacia la lectura con, por ejemplo, el diseño de un marcapáginas. El siguiente viernes la actividad programada combina literatura, imaginación, juegos de misterio y creación artística.

Para el público infantil otra de las citas es con el espectáculo ‘Voo’ el 18 de noviembre en el auditorio. Una obra que une teatro, música y danza. El día 21 llega a la misma ubicación la obra ‘Os dous de sempre’ una adaptación teatral de la obra del escritor Castelao.

El viernes 27 de noviembre la actividad se traslada a la Casa da Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’ con el monólogo teatral ‘Chegar e encher’ de la mano de la actriz y contadora Bea Campos. Cierra la programación de noviembre el concierto de la Orquestra de pulso e púa Arousa, el sábado 28 en el auditorio.