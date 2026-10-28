Ponen a la venta los bonos ‘MercaNoGrove’ con más de cuarenta comercios adheridos

Una céntrica calle de O Grove Gonzalo Salgado

Arranca una nueva campaña de los bonos ‘MercaNoGrove’ con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos locales. Desde ayer, todos los interesados, ya pueden adquirir los tickets por valor de treinta euros pagando veinte. El número de packs puestos a la venta asciende a 1.938.

La forma de conseguirlos es sencilla, hay que entrar en la página web y, tras registrarse con el teléfono móvil y hacer el pago, podrás descargar los bonos, dos valorados en diez euros y otros tantos en cinco. En total, indican, se podrán comprar hasta dos packs por persona y en una misma compra se pueden gastar en su totalidad.

El periodo para el gasto de los tickets se alarga hasta el 31 de diciembre, por lo que pueden usarse para llevar a cabo las compras navideñas en el pequeño comercio local.

En total hay hasta 41 comercios adheridos a esta campaña entre los que se encuentran tiendas dedicadas a la venta de todo tipo de artículos e incluso servicios. Así, entre ellos hay tiendas de moda, librerías, joyerías, zapaterías, ópticas o establecimientos de electrodomésticos. Además, también se pueden gastar los bonos en diferentes centros de estética, en talleres de coche o incluso en alguna peluquería o floristería.

El objetivo de esta iniciativa es, además de animar las compras en las tiendas de O Grove, multiplicar la inversión del Concello en estos mismos establecimientos.