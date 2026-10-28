Electricidad Lesta decorará las calles de O Grove para celebrar la Navidad por 42.328 euros

Asistentes a los actos programados otro año Gonzalo Salgado

Electricidad Lesta será la encargada de decorar las calles de O Grove para celebrar la Navidad de este año tras haberle sido adjudicado el contrato por valor de 42.328 euros. Esta empresa se dedicará, por tanto, a la suministración de los elementos decorativos y también a su instalación en las diferentes vías y plazas del municipio.

La partida destinada al alumbrado es similar a la del año pasado, momento en el que se destinó 45.000 euros a las luces y adornos y hubo otra partida valorada en 20.000 euros que se invirtió en la organización de diferentes actividades lúdicas y culturales durante estas fechas festivas.

En los últimos años, tal y como señalaba el alcalde, José Cacabelos, en 2025, la cantidad invertida en estos festejos ha sufrido un incremento “importante”. Así detallaba que hace diez años el presupuesto era, únicamente, de “unos 15.000 euros” para la decoración.

Tal y como señalan en la documentación presentada para licitar el contrato, desde el Concello prevén el encendido navideño para finales de noviembre, pudiendo convertirse, un año más, en uno de los actos más madrugadores de los concellos que conforman la comarca de O Salnés.