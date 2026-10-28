Concello y entidades organizan actividades y talleres infantiles para conmemorar el Samaín

Fachada de la Casa da Cultura de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove y diferentes asociaciones y entidades mecas organizan, para este fin de semana, actividades y talleres infantiles para celebrar el Samaín.

La propuesta municipal es un divertido espectáculo de música y clown ambientado en diferentes historias “terroríficas” que tendrá lugar el viernes en la Casa da Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’ a partir de las cinco y media de la tarde. La actividad, señalan, hará reír, bailar y jugar a todos los asistentes. Aquellos interesados en participar –la actividad está dirigida a niños y niñas a partir de los cinco años– deben inscribirse previamente.

Por su parte, desde el CMDC Breogán tienen todo preparado para celebrar sus tradicionales concursos de disfraces y de calabazas. Estas actividades, a las que se le añadirá el ‘Desfile de Ánimas’ tendrá lugar el sábado en el salón de actos de la casa de la cultura desde las cuatro y media de la tarde.

Para inscribirse a ambos certámenes los interesados deben enviar un correo electrónico a cmdcbreoganogrove@gmail.com o de forma presencial el mismo día de la actividad en horario de cuatro y media a cinco de la tarde. Según señala la organización los tres primeros clasificados en ambas categorías se llevarán un trofeo.