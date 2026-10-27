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O Grove

O Grove invierte 39.000 euros en plantar 1.950 árboles en el Monte Central

Se trata de carballos y castiñeiros

C. Hierro
27/10/2026 20:53
Fachada del Concello de O Grove
Fachada del Concello de O Grove
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El Concello de O Grove saca a licitación por 39.652,62 euros la suministración y plantación de árboles para el Monte Central, ubicado en la Illa da Toxa. En total, tal y como indican en la documentación presentada, se trata de un total de 1.950 ejemplares de castiñeiros (1.100) y carballos (850) que ayudarán a convertir este espacio en un refugio climático para la biodiversidad.

Dentro del contrato, además de la adquisición de los árboles se incluyen todas las operaciones accesorias de transporte, preparación del terreno, colocación y plantación necesarias para su correcta implantación y, por tanto, para la restauración del Monte Central.

La empresa, además, deberá encargarse de la roza selectiva y la eliminación de la maleza en la zona de la plantación, incluyendo las podas de seguridad de los ejemplares que allí se encuentran, el saneamiento de los pinos existentes y la eliminación mecánica y con tratamiento fitosanitario de los focos de acacia negra.

Desde el Concello señalan que esta actuación es necesaria debido a que el parque actualmente es un pinar monoespecífico y envejecido que carece de diversidad y su conjunto es susceptible de plagas y otras enfermedades que limita su función como refugio climático.

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