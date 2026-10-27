El PP propone a Diego Portela como candidato en O Grove

Reunión en la que se propuso a Diego Portela como cabeza de cartel del PP en O Grove

El PP de O Grove propone a Diego Portela, bateeiro, empresario u deportista, como candidato popular a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales del 2027. Esta nombre, que ya había sonado en repetidas ocasiones, se plantea de forma oficial tras una reunión mantenida en el día de ayer por el grupo municipal encabezado por la portavoz, Carolina Otero y que contó con militantes y colaboradores.

En este encuentro, en el que también estuvo presente el presidente provincial, Luis López, la secretaria general, Luisa Piñeiro u otros cargos del partido como Javier Tourís o Paz Lago, señalaron a Portela como la persona que "esperta moi claramenta máis adhesións entre os militantes e os veciños do Grove".

Es por ello que esperan que, ahora, Portela, acepte esta responsabilidad y asuma el liderazgo del proyecto en los próximos días.

Otero valoró de forma muy positiva la reunión de ayer e indicó que la el candidato es una persona "que levanta moita ilusión pola súa capacidade e carisma". En este sentido afirmó que le trasladarán la decisión cuanto antes para poder cerrar su incorporación para las elecciones del próximo año.

Por su parte, Luis López, además de brindar el apoyo a la elección a gradecer la presencia y la labora de la militancia grovense, quiso destacar el "“bo traballo e a unión" del partido tras la designación de Otero como portavoz municipal y se mostró confiado en el que esta línea continuará en los próximos meses porque "e hai opcións reais de acadar a Alcaldía, sobre todo se previamente se consegue unha gran vitoria o 29 de novembro”.