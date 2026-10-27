El PP apuesta por Diego Portela para la Alcaldía: “Teño que valoralo e ver se teño o apoio da militancia”

Diego Portela, en una imagen de archivo Todogrove

El PP de O Grove propone, tras una reunión celebrada por el grupo municipal y encabezada, además de por la portavoz, Carolina Otero, por el presidente provincial, Luis López, la secretaria general, Luisa Piñeiro, u otros cargos del partido como Javier Tourís o Paz Lago, a Diego Portela como candidato popular a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales del 2027.

El PP propone a Diego Portela como candidato en O Grove Más información

Esta no es la primera vez que el nombre de este empresario, deportista y bateeiro meco suena en las quinielas para encabezar esta lista, es por ello que él mismo reconoce no le coge de sorpresa pero que ahora, es el momento de “valoralo, porque xa é se plantexa en serio”.

El sí a ser la cara más visible del PP de O Grove, cuenta Portela, depende de, además de “falalo moi ben coa familia” conocer de primera mano si cuenta “co apoio da militancia e dos veciños”.

En este sentido, reconoce el vecino meco, que desde el primer momento que sonó su nombre para encabezar las listas populares, son muchas las personas que se acercaron a él para mostrarle su apoyo. “Agora hai que dar diferentes pasos. O primeiro que farei será pedir unha reunión cos afiliados e ver se están de acordo con esta decisión. Quero escoitar á xente, e tamén ver se hai apoio do partido máis alá do Grove”, señala Portela.

Esto es así porque, explica, “cando me meto nun sitio, métome de verdade”. Y continúa: “Son unha persoa a que lle gusta facer as cousas ben. En non dubido da miña responsabilidade e da miña capacidade, pero quero ter apoio e ver que a xente está involucrada”.

Que su nombre sea el que salió de ese encuentro, reconoce, “fai ilusión” pero también admite que “é unha responsabilidade moi grande”.

Un cambio

A la espera de que Portela valore la propuesta y acepte, o no, ser la persona que se presente a las elecciones municipales de mayo del próximo año, el vecino meco reconoce que la localidad “precisa un cambio”.

Y señala que, no es solo que él lo piense, si no que es lo que los vecinos y vecinas del municipio expresan y piden en las calles. “Penso que O Grove o que merece é estar ao nivel dos concellos que están ó redor, e actualmente non estamos”.

Ilusión

El encuentro en el que se propuso el nombre de Diego Portela, señalan desde el partido contó con la participación del grupo municipal y otros cargos del PP pero, también, de militantes y colaboradores.

ras la reunión, y a la espera de que el empresario y deportista acepte la proposición, la actual portavoz del partido meco señala que su candidatura se debe a que es una persona “que levanta moita ilusión pola súa capacidade e carisma”.

En los próximos días, tal y como señaló Portela, y tras las reuniones con la militancia, comunicará su decisión al partido y a los vecinos y vecinas.