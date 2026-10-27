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O Grove

Convocan una “xuntanza” en apoyo de Casa Abel tras los “ataques e berros” de un vecino

La cita es el próximo dos de noviembre frente al establecimiento

C. Hierro
27/10/2026 21:50
Fachada del restaurante Casa Abel en O Grove
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Vecinos y vecinas de O Grove convocan una “xuntanza” el próximo 2 de noviembre para mostrar su apoyo a los propietarios del establecimiento Casa Abel.

Esta reunión, explican, es respuesta a los “lamentables acontecimientos” vividos por los últimos años. Y detallan: “ataques verbais, berros, insultos e malos modos por parte dun dos nosos veciños” proferidos a este establecimiento y, por tanto, también a los propietarios y trabajadores del mismo.

Los convocantes indican que Casa Abel lleva más de medio siglo prestando un importante servicio al barrio. Es por ello que, cuentan, animan a los vecinos y vecinas a reunirse delante del local para “celebrar unha xuntanza veciñal e mostrar o noso apoio”.

El acto, que será el próximo lunes, está previsto frente al local –situado en la Rúa Pratería– para las ocho y media de la tarde y prevén que la duración aproximada de una hora y media.

Desde el establecimiento, al ser preguntados por esta convocatoria, declinan hacer algún tipo de comentario o declaración sobre la misma pero indican que esta iniciativa se trata de algo que parte únicamente de los vecinos y vecinas del municipio y por tanto, no nace de los propietarios del local.

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