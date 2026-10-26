Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Estas son las fechas elegidas para celebrar Micogrove y Setapas

El objetivo es dar a conocer la variedad de hongos de O Grove y desestacionalizar el turismo

C. Hierro
26/10/2026 21:25
El taller de cocina organizado por Micogrove
Un taller de cocina organizado por Micogrove
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las esperadas actividades micológicas enmarcadas dentro de la tercera edición de Micogrove y el concurso de tapas elaboradas con setas se celebrarán del 27 de noviembre al 8 de diciembre.

Un año más, de nuevo con la colaboración de la asociación Aprometur, apuestan por poner en valor la micología y los hongos con estas iniciativas que, cada año, reúnen a un mayor número de público en el municipio meco.

Cartel de Micogrove y Setapas
Cartel de Micogrove y Setapas

Como en años anteriores Micogrove contará con un cartel repleto de actividades para todos los públicos. Así, no faltarán, por ejemplo, los showcookings, las exposiciones, las charlas, el concurso de fotografía o la salida al monte en busca de setas.

Debido al éxito del año pasado, en esta ocasión se repetirá el concurso de tapas elaboradas con las setas como ingrediente principal. En iniciativa, que lleva por nombre Setapas, participaron en el 2025 un total de ocho establecimientos, número que se espera que aumente en esta segunda edición.

Una de las tapas presentadas en el concurso de O Grove
Una de las tapas presentadas en el concurso de O Grove
Paco Luna

Entre los objetivos de esta iniciativa, además de dar a conocer la variedad de hongos que hay en los alrededores de O Grove y su importancia en la gastronomía, es ayudar a desestacionalizar el turismo y, por lo tanto, conseguir que más visitantes lleguen al municipio durante estas fechas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620