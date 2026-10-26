Estas son las fechas elegidas para celebrar Micogrove y Setapas

Un taller de cocina organizado por Micogrove Cedida

Las esperadas actividades micológicas enmarcadas dentro de la tercera edición de Micogrove y el concurso de tapas elaboradas con setas se celebrarán del 27 de noviembre al 8 de diciembre.

Un año más, de nuevo con la colaboración de la asociación Aprometur, apuestan por poner en valor la micología y los hongos con estas iniciativas que, cada año, reúnen a un mayor número de público en el municipio meco.

Cartel de Micogrove y Setapas

Como en años anteriores Micogrove contará con un cartel repleto de actividades para todos los públicos. Así, no faltarán, por ejemplo, los showcookings, las exposiciones, las charlas, el concurso de fotografía o la salida al monte en busca de setas.

Debido al éxito del año pasado, en esta ocasión se repetirá el concurso de tapas elaboradas con las setas como ingrediente principal. En iniciativa, que lleva por nombre Setapas, participaron en el 2025 un total de ocho establecimientos, número que se espera que aumente en esta segunda edición.

Una de las tapas presentadas en el concurso de O Grove Paco Luna

Entre los objetivos de esta iniciativa, además de dar a conocer la variedad de hongos que hay en los alrededores de O Grove y su importancia en la gastronomía, es ayudar a desestacionalizar el turismo y, por lo tanto, conseguir que más visitantes lleguen al municipio durante estas fechas.