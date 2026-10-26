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Diario de Arousa

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O Grove

O Concello do Grove saca a licitación o cambio de céspede do campo de Monte da Vila

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
26/10/2026 11:02
El alcalde y concejales el campo de fútbol Monte da Vila
El alcalde y concejales el campo de fútbol Monte da Vila
Cedida
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O Concello do Grove saca a licitación o contrato de obra para mellora da área de xogo do campo de fútbol Monte da Vila. As obras contarán cun orzamento de 179.712,32, IVE incluído. Segundo Contratos Públicos de Galicia, as actuacións enmarcan traballos de construción de instalacións polideportivas. Estará aberta ata o trece do mes que ven.

Segundo o Concello, as obras de mellora serán na área de xogo do campo de fútbol. Segundo apuntan, o céspede artificial actual presenta un deterioro significativo tras máis dunha década de uso, sendo necesaria a súa substitución por un novo sistema de céspede artificial de terceira xeración que cumpra cos estándares, cunha superficie de 6.986 metros cadrados.

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