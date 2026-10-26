La Diputación destina 110.000 euros a renovar el parque infantil de Terra de Porto

Visita a las instalaciones del parque infantil de Terra de Porto

La Diputación financiará íntegramente las obras de renovación del parque infantil de Terra de Porto. El presupuesto para la mejora de estas instalaciones, señalan, alcanza los 110.000 euros.

El objetivo de estos trabajos, cuentan, es modernizar los equipamientos lúdicos existentes y mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y conservación de este parque meco.

Los trabajos previstos incluyen el desmonte de los tres equipamientos actuales, la retirada del césped artificial que se encuentra deteriorado, la preparación del terreno, la ejecución de nuevas cimentaciones y la instalación de los nuevos elementos de juego.

De esta manera, la actuación contempla la suministración de tres elementos infantiles principales que se colocarán en diferentes áreas. Por un lado, un juego combinado tipo barco con capacidad para 36 usuarios mayores de tres años que incorpora paneles, redes para trepar, escaleras, tobogán... Y, por el otro, un columpio con tres asientos diferenciados (una cesta inclusiva, un asiento para los más pequeños y un asiento plano) y un balancín.

El organismo provincial señala que este año, sumando esta actuación, destinará a O Grove "preto de 1,6 millós de euros" entre diferentes líneas de actuación y otra de inversiones que ya se enmarca en el próximo año.