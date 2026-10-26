El Concello licita por 56.000 euros la mejora de seis calles de San Vicente do Mar

Zona afectada por las obras en San Vicente do Mar

El Concello de O Grove saca a licitación la mejora de la pavimentación en seis vías ubicadas en San Vicente do Mar por un total de 56.324,23 euros.

Los puntos afectados son la calle Punta Miranda (que da acceso desde la carretera PO-317), la calle Ribeiro, la calle Armenteira, la Calle Peregrina, Praza Hórreo y Praza San Ero. En total, en metros, la actuación afectará a un total de 396, siendo la zona de Punta Miranda la que tiene mayor longitud.

El objetivo de estas obras es la mejora del pavimento que, actualmente, indican, se encuentra muy deteriorado. Dentro de los trabajos, además, se incluye la renovación de los accesos a las viviendas de los vecinos y vecinas de estas zonas.

De la misma manera, señalan en la documentación publicada, se incluye el cambio de la señalización horizontal instalada en estas seis vías y plazas.

Así, lo que se busca es crear unas infraestructuras seguras tanto para el paso de peatones como de tráfico rodado en esta zona en la que, sobre todo en la época estival, se concentra gran número de vecinos y también de turistas.

Según las característica de estas obras se estima necesario y suficiente el plazo de un mes para la ejecución de todos los trabajos, periodo que comenzará a partir de la firma del acta. El plazo de garantía que se pide a las empresas que se presenten es de doce meses.

Para impedir molestias a los vecinos y vecinas de la zona, señalan, los trabajos se realizarán por tramos y se señalizará de forma pertinente en tiempo y forma.

Las empresas interesadas en presentar sus propuesta ya pueden hacerlo de forma electrónica a través del Sistema de Licitación electrónica de la Xunta.