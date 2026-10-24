Las Xornadas da Centola rinden tributo al molusco rey del 29 de noviembre al 8 de diciembre
La apertura de la veda permite la celebración, que da continuidad al impulso de la Festa do Marisco
Las Xornadas Gastronómicas da Centola ya tienen fecha. Serán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, dando continuidad así al buen sabor de boca que dejó en O Grove la Festa do Marisco. La apertura de la veda para la captura del crustáceo en noviembre, específicamente el día 9, permitirá abastecer a una de las celebraciones más importantes de la Ría.
Por el momento desde O Grove solo han dado a conocer las fechas del evento gastronómico, que poco a poco irá dando a conocer más detalles. Basándose en ediciones anteriores, primero viene la apertura de la veda, en la que las lonjas de Arousa y, en especial, la de O Grove, recibirán con los brazos abiertos al rey de los mariscos. Comenzarán las subastas, y seguramente, siguiendo la tendencia de estos últimos años, subirá el precio mínimo de venta, fijado en 2025 en trece euros el kilo.
Como anteriores campañas, se espera que las centollas de O Grove alcancen precios récord. El año pasado el cupo del crustáceo fue de 38 kilos diarios por embarcación y la misma cantidad por cada uno de los tripulantes enrolados y a bordo de la nave.
La apertura de veda se complementa con la organización, por parte de la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes), de la Festa da Centola. Durante este evento, diferentes establecimientos de hostelería de la localidad ofrecen platos basados en este especial marisco. A mayores, se suele acompañar al banquete con otras actividades culturales y lúdicas, como pueden ser charlas o talleres de cocina, entre otros.