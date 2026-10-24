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O Grove

Las Xornadas da Centola rinden tributo al molusco rey del 29 de noviembre al 8 de diciembre

La apertura de la veda permite la celebración, que da continuidad al impulso de la Festa do Marisco

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
24/10/2026 22:50
Showcooking de la edición anterior de la Festa da Centola
Showcooking de la edición anterior de la Festa da Centola
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Las Xornadas Gastronómicas da Centola ya tienen fecha. Serán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, dando continuidad así al buen sabor de boca que dejó en O Grove la Festa do Marisco. La apertura de la veda para la captura del crustáceo en noviembre, específicamente el día 9, permitirá abastecer a una de las celebraciones más importantes de la Ría.

Por el momento desde O Grove solo han dado a conocer las fechas del evento gastronómico, que poco a poco irá dando a conocer más detalles. Basándose en ediciones anteriores, primero viene la apertura de la veda, en la que las lonjas de Arousa y, en especial, la de O Grove, recibirán con los brazos abiertos al rey de los mariscos. Comenzarán las subastas, y seguramente, siguiendo la tendencia de estos últimos años, subirá el precio mínimo de venta, fijado en 2025 en trece euros el kilo. 

Como anteriores campañas, se espera que las centollas de O Grove alcancen precios récord. El año pasado el cupo del crustáceo fue de 38 kilos diarios por embarcación y la misma cantidad por cada uno de los tripulantes enrolados y a bordo de la nave.

La apertura de veda se complementa con la organización, por parte de la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes), de la Festa da Centola. Durante este evento, diferentes establecimientos de hostelería de la localidad ofrecen platos basados en este especial marisco. A mayores, se suele acompañar al banquete con otras actividades culturales y lúdicas, como pueden ser charlas o talleres de cocina, entre otros.

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