El Concello informa de cortes programados en el suministro el\u00e9ctrico para el pr\u00f3ximo 27 de octubre, que afectar\u00e1n a diferentes puntos del municipio. Las interrupciones est\u00e1n previstas entre las 00.00 y las 04.00 horas y responden a trabajos de mantenimiento y mejora de la red el\u00e9ctrica. Las zonas afectadas ser\u00e1n A Igrexa, Cacheiras, Campos, Outeiro, A Veiga, Tempr\u00e1ns y la urbanizaci\u00f3n de San Vicente do Mar. No obstante, los cortes no afectar\u00e1n necesariamente a la totalidad de estos lugares, sino \u00fanicamente a determinadas direcciones y n\u00fameros. Desde el gobierno local, tal y como anuncian en sus redes sociales, recomiendan a los vecinos consultar los avisos para comprobar si sus viviendas o establecimientos se encuentran entre los afectados y conocer los horarios de las interrupciones.