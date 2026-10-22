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O Grove

La biblioteca de O Grove celebra el Samaín con el espectáculo infantil ‘Quén dixo medo’

El espectáculo tendrá lugar el 31 de octubre a las 17.30 horas

Paula Gil
Paula Gil
22/10/2026 16:11
Celebraciones de Samaín en Arousa
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La Biblioteca Municipal de O Grove se prepara para celebrar el Samaín con una propuesta de ocio dirigida al público infantil

El próximo viernes 30 de octubre, a las 17.30 horas, acogerá el espectáculo ‘Quen dixo medo’, a cargo de la compañía Barafunda, una actividad que combinará movimiento, humor y juegos para acercar a los más pequeños al ambiente de las historias de miedo propias de estas fechas.

La propuesta se desarrollará a través de una sesión en la que dos personajes protagonizarán una terrorífica experiencia cargada de sonrisas.

Mediante juegos musicales, globos y diferentes efectos, el espectáculo invitará a los niños a participar activamente, bailar y jugar a convertirse en auténticos monstruos.

Una forma de disfrutar del Samaín desde una perspectiva lúdica, en la que el humor y la diversión serán los protagonistas. La actividad está dirigida a niños a partir de cinco años y requiere inscripción previa. 

Las personas interesadas en participar pueden formalizarla en la propia Biblioteca Municipal de O Grove, a través del teléfono 986 732 341, del correo electrónico biblioteca@concellodogrove.es o mediante las redes sociales del servicio municipal.

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