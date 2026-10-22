‘A sonrisa de Xandre’ opta a 30.000 euros para la investigación de la enfermedad de Alexander

Laura Meis con su hijo Xandre en O Grove Gonzalo Salgado

La asociación ‘A sonrisa de Xandre’ hace un llamamiento a la solidaridad para impulsar la investigación de la enfermedad de Alexander, que afecta a Xandre.

Su madre, Laura Meis, anima a la ciudadanía a apoyar un proyecto de investigación de la Universidad de Murcia que opta a una recompensa de 30.000 euros en los Premios Solidarios Orange.

La iniciativa, liderada por el investigador Victoriano Mulero, se centra en la búsqueda de posibles tratamientos mediante el estudio de medicamentos que ya están aprobados.

Para ello, el equipo científico trabaja con peces cebra con mutaciones que reproducen características de la enfermedad y analiza distintos fármacos con el objetivo de identificar aquellos que podrían resultar útiles para tratar esta patología.

La asociación destina los fondos que recauda a dos líneas de investigación, una de ellas la que se desarrolla en la universidad murciana. Conseguir los treinta mil euros del certamen supondría un importante impulso económico para este trabajo, ya que el importe del premio se destinaría directamente a financiar la investigación.

Según explica la madre de Xandre, el proyecto se presentó a los premios y el plazo de votación está abierto hasta el treinta de octubre. Las tres propuestas que consigan más votos pasarán a una segunda fase, en la que Orange decidirá internamente cuál resulta ganadora.

“A nosa intención é quedar entre os tres primeiros para ter unha posibilidade de gañar”, explica Meis, quien detalla que, en las últimas comprobaciones, la candidatura se encontraba entre las más votadas.

No obstante, insiste en la importancia de seguir difundiendo la iniciativa para sumar apoyos hasta el cierre de la votación.

La familia considera que conseguir los treinta mil euros supondría una ayuda fundamental para dar continuidad al trabajo científico.

“Nos virían moi ben esos 30.000 euros que irían para a investigación”, señala la madre de Xandre, que recuerda que, aunque la decisión final corresponde a la compañía, es imprescindible lograr primero un puesto entre los tres proyectos más votados.

Por ello, desde ‘A sonrisa de Xandre’ hacen un llamamiento a los vecinos de O Grove y a todas las personas que quieran colaborar para que participen en la votación y compartan la campaña.

Cada voto puede contribuir a dar visibilidad a la enfermedad de Alexander y a abrir nuevas oportunidades de financiación para una investigación que busca alternativas terapéuticas para las personas afectadas.

La iniciativa de esta familia meca va más allá de la posibilidad de conseguir un premio: busca sumar apoyos para que la investigación de las enfermedades raras siga avanzando y ofrecer nuevas esperanzas a quienes conviven con ellas.

‘A sonrisa de Xandre’ trabaja para dar visibilidad y acercar la realidad de las enfermedades raras a la sociedad, una labor en la que la implicación ciudadana resulta fundamental para transformar la solidaridad en apoyo concreto a la ciencia y mejorar el futuro de los afectados.