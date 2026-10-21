O Grove
Susto en O Grove: un coche queda calcinado tras comenzar a arder mientras circulada por Xoán XXIII
Susto en plena rúa Xoán XXIII, en O Grove, esta mañana cuando comenzó a arder un vehículo y obligó a sus ocupantes a salir y alertar a los servicios de emergencias. Fue cerca de las 8:00 horas.
El coche circulaba por la avenida cuando comenzó a salir humo del capó. Los ocupantes detuvieron el vehículo en el lateral de la vía y alertaron a los efectivos de Emerxencias O Grove.
Las llamas se propagaron rápidamente, pero no hubo que lamentar daños personales.