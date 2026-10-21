Las obras en Luis Antonio Mestre obligan a eliminar de forma temporal dos paradas de autobús 

Imagen de la calle Luis Antonio Mestre en O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove anuncia cambios en las paradas de autobús para viajar a Pontevedra o Vilagarcía con motivo de las obras que se están ejecutando desde hace un par de días en la calle de Luis Antonio Mestre. El alcalde, José Cacabelos, reconoce que tras el arranque de los trabajos se generó “un poco de lío, sobre todo con los autobuses”, algo que asegura, ya está normalizado.

Para resolver todos estos problemas el Concello se puso en contacto con la empresa Monbus para que estas líneas de transporte no circulasen por Luis Antonio Mestre. Así, quedan anuladas temporalmente las paradas en Fonte do Galo y Cortiñas.

Ante esta nueva ordenación del tráfico, el regidor informa que todos los vecinos y vecinas que quieran hacer uso del autobús a Pontevedra o Vilagarcía, tendrán que acercarse hasta la estación. Por su parte, en lo referente a la parada de taxis, esta se traslada temporalmente a O Corgo, frente a la Cofradía.

Cambios en el transporte escolar

Otro de los puntos más afectados por las obras es el transporte escolar. Sobre esto Cacabelos también aclara haber notificado a los colegios sobre las medidas a tomar para mantener el uso del transporte en este periodo de obras. Concretamente los centros que se ven envueltos en esto son el Valle-Inclán y el Instituto Bizocas. Para acceder a ambos el autobús circulará ahora en sentido contrario, es decir, en lugar de salir por Luis Antonio Mestre, entrará por esta calle para recoger al alumnado en las galerías Anduriña.

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El alcalde aclara que el tráfico fluye ahora con normalidad en la villa meca y “no hay grandes problemas”, pese a los desvíos habilitados por las obras. “El problema fundamental era el transporte público, pero bueno, en estos dos días se ha resuelto más o menos bien”, concluye.