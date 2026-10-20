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O Grove

Un boleto de O Grove logra un premio de 55.274 euros en la Bonoloto

La combinación ganadora estuvo formada por los números 09, 15, 32, 36, 42 y 46, con el 20 como número complementario y el 1 como reintegro

Paula Gil
Paula Gil
20/10/2026 11:23
El premio corresponde al sorteo de la Bonoloto celebrado el 19 de octubre
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La suerte ha sonreído a O Grove con un premio de 55.274,95 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado el 19 de octubre. El boleto agraciado fue validado en un punto de venta situado en el número 2-A bajo de la calle Luis Seoane.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 09, 15, 32, 36, 42 y 46, con el 20 como número complementario y el 1 como reintegro.

El resguardo sellado en el municipio meco fue uno de los tres acertantes de segunda categoría registrados en España, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario. Cada uno de ellos recibirá, según los datos del sorteo, un premio de 55.274,95 euros. 

El premio supone un nuevo golpe de fortuna para O Grove, donde se validó uno de los boletos premiados con el segundo mayor premio de la jornada.

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