La Casa da Cultura se prepara para recibir al ganador del Premio de Novela Curta ‘Manuel Lueiro Rey’

Parte de la portada de la obra ‘Só os mortos saben a verdade’ Cedida

La Casa da Cultura acogerá el próximo 23 de octubre el acto de entrega del XXXII Premio de Novela Curta ‘Manuel Lueiro Rey’ a Óscar Manuel Guzmán Álvarez, ganador de esta edición con la obra ‘Só os mortos saben a verdade’.

Miembros del jurado, la familia de Manuel Lueiro Rey, amigos y vecinos de O Grove acompañarán al ganador en este acto, en el que tampoco faltarán representantes de Edicións Xerais de Galicia, editorial encargada de la publicación de la muestra.

Como obsequio, todos los asistentes recibirán allí mismo un ejemplar de la obra. La jornada, que estará dirigida por la concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes, contará también con la presencia del alcalde del municipio meco, José Cacabelos así como de Armando Requeixo, crítico literario y miembro del jurado.

La cita estará amenizada con intervenciones musicales del alumnado de la Escola de Música Municipal de O Grove.

Asimismo, el Concello también agradece la colaboración de la Diputación de Pontevedra en la financiación de este “importante” certamen y por ello, entre otras cosas, animan a la comunidad de la localidad meca a que participe en esta importante cita cultural, que con el paso de los años reafirma el interés que suscitan este tipo de propuestas culturales.