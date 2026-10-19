O Grove se suma una vez más a la lucha contra el cáncer de mama

Imagen del festival de una edición anterior Cedida

El Auditorio Municipal acogerá el próximo sábado el ‘Festival Por El@s’, una cita solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La iniciativa reunirá sobre el escenario a varios artistas en una velada que combinará música y compromiso social para apoyar la labor de la entidad. El cartel está compuesto por Kiraiko, Martina, Lu Pérez, Alejandra e Noemi, María Díaz, Juani, Enxebre y Andrea Búa, que participarán en esta gala solidaria.

La presentación del festival correrá a cargo de Duani Álvarez, con Noemi como ayudante. Además, Carlos Otero y Joselito participarán como acompañantes durante el evento.

La recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, que desarrolla iniciativas de prevención, investigación y acompañamiento a pacientes y familiares.

Las entradas tienen un precio de cinco euros por persona y pueden adquirirse en Xestoría Lamelas, negocio del municipio meco.

Con esta propuesta, O Grove contará con una cita cultural que busca unir la música y la solidaridad, al tiempo que contribuye a dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y a la importancia de apoyar a las personas afectadas por la enfermedad.

Al igual que en ediciones anteriores, esperan una gran participación por parte de la vecindad.