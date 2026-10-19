Marta Villaverde, nueva embajadora de la Cofradía do Centolo Larpeiro

En la parte derecha de la imagen, el presidente y el confrade de la cofradía junto con Villaverde y Rosón Cedida

La Cofradía del Centolo Larpeiro anunció el nombramiento de la conselleira do Mar, Marta Villaverde como Embajadora y Dama de Honra de la Orden del Mérito mientras presentaban todo el calendario de actividades previstas para su XXXIV Gran Capítulo Internacional, que tendrá lugar entre el 20 y 22 de noviembre en O Salnés.

Durante el encuentro, también se abordaron las líneas de colaboración ordinarias que se mantienen para la divulgación de los productos del mar y la dinamización de la gastronomía local vinculada a esta especie.

Asimismo, repasaron la programación de actos técnicos y de la confraternización que la asociación desarrolla anualmente con entidades enogastronómicas y profesionales de distintos ámbitos tanto en el panorama nacional como internacional.

Todas las cuestiones se abordaron, además de con la conselleira do Mar, Marta Villaverde, con el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón.

Ambos fueron los encargados de recibir al presidente de la Cofradía del Centolo Larpeiro en O Grove, Víctor Otero, y al confrade de honor, Pedro Piñeiro.

La reunión sirvió también para poner en valor el papel del colectivo como entidad impulsora de la promoción gastronómica y cultural de O Grove y de la comarca de O Salnés.

A través de sus iniciativas, la asociación contribuye a dar visibilidad a uno de los productos más emblemáticos de la costa gallega, reforzando su vínculo con la identidad marinera del territorio y con la tradición culinaria loca.

Esta labor de divulgación busca, además, acercar la riqueza de los productos del mar a nuevos públicos y favorecer su reconocimiento dentro y fuera de la comunidad gallega.

De cara a la celebración del XXXIV Gran Capítulo Internacional, la cofradía trabaja incesantemente en una programación que combinará actos institucionales, encuentros profesionales y actividades de confraternización, con el objetivo de estrechar lazos con otras entidades gastronómicas y culturales.

La cita volverá a situar así a O Salnés como punto de encuentro para representantes del ámbito enogastronómico y contribuirá a proyectar la imagen de la comarca así como a poner en valor y divulgar la calidad de los productos de la misma.