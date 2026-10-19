La Mancomunidade licita la redacción del proyecto para llevar por tierra la tubería de agua a O Grove

Operarios arreglando una avería sufrida en la tubería de O Grove Cedida

La Mancomunidade do Salnés ha puesto en licitación la redacción del proyecto técnico para llevar por tierra una nueva tubería destinada a reforzar el abastecimiento de agua de O Grove y Sanxenxo por 18.138 euros. Una infraestructura prioritaria para resolver las limitaciones de la red actual y terminar las continuas roturas que experimenta la tubería subterránea a la península meca, que ya habría llegado al fin de su vida útil. La idea pasa por llevar la nueva red por tierra, compatibilizando la obra con el proyecto de una senda litoral impulsada en la zona de A Lanzada por el Concello de Sanxenxo, reduciendo tanto el impacto ambiental como los costes de ejecución y cuya viabilidad ya se ha constatado a través de un anteproyecto.

Así pues, la concesionaria deberá desarrollar la propuesta técnica de la solución propuesta con anterioridad. Además, el proyecto incorporará los resultados de los estudios geotécnicos y del levantamiento topográfico y altimétrico ya realizados, con el objetivo de concretar el trazado, las condiciones de implantación y las soluciones constructivas; además de todas las características técnicas necesarias.

El proyecto servirá también para cuantificar el presupuesto necesario para acometer la obra, aunque según los estudios previos podría ascender a una inversión de 1.782.235 euros, de los que la Xunta aportaría una parte y la restante se podría financiar de forma conjunta entre los nueve concellos, aunque la situación ha creado cierta crispación con Vilanova, que reclama lo mismo para su colector litoral con Cambados.

Antecedentes

Cabe recordar que Augas de Galicia ya valoró como viable la propuesta planteada por la Mancomunidade do Salnés en una reunión previa, en la que le encomendó la elaboración de este proyecto técnico de ejecución, que permitiría avanzar en la tramitación administrativa y en la búsqueda de financiación para poder llevar a cabo la demandada obra, que sustituiría así la opción inicial de dotar a la actual tubería (que transcurre un tramo bajo mar) con una camisa interior, debido a las dificultades técnicas para acometer esta solución.

Con ello se tratará de desbloquear una infraestructura crucial para asegurar un servicio básico, como es el abastecimiento de agua, para el concello de O Grove, que viene sufriendo en los últimos años cuantiosas roturas de la conducción. La última, el pasado mes de septiembre, poniendo una vez más de manifiesto que la vía útil de esta tubería ya ha llegado hace tiempo a su fin.

La idea pasa por mantener las dos —la actual soterrada y la nueva, ya por tierra— para así asegurar el suministro de agua a la península meca en caso de una grave avería que pueda poner en jaque el sistema. Las empresas interesadas en el proyecto tienen hasta el día 23 para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de contratación del sector público.