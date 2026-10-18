‘Nos seus pés’ cierra en O Grove con una valoración positiva y una “gran acogida” por parte de todo el público

Durante el vermú del domingo los asistentes disfrutaron de una paella Cedida

El festival solidario despide su octava edición con un balance positivo por parte de la organización, que destaca la buena acogida del evento y la participación de personas de todas las edades durante las tres jornadas celebradas en el municipio meco.

Las condiciones meteorológicas acompañaron durante el fin de semana y contribuyeron al desarrollo de las actividades programadas. Desde ‘Nos seus Pés’ subrayan que el tiempo ayudó mucho y favoreció la presencia de público en los distintos espacios del festival.

Uno de los momentos en los que más se notó esta respuesta fue en la sesión vermú, que registró una mayor afluencia de gente que en ediciones anteriores, según la valoración trasladada por la organización.

La cita así volvió a reunir música, gastronomía y solidaridad en un ambiente abierto a vecinos y visitantes.

Actividades infantiles

La programación dirigida a los más pequeños fue un aspecto muy bien valorado.

Las sesiones infantiles registraron una gran participación y llegaron a llenarse, una respuesta que refleja el carácter familiar que ha ido adquiriendo el festival.

Desde la organización destacan especialmente la presencia de público de distintas generaciones y considera muy positiva la posibilidad de compartir una iniciativa solidaria a través de propuestas dirigidas tanto a adultos como a niños de todas las edades.

“Es muy bonito”, apuntan desde el equipo al valorar la respuesta del público y la participación de familias en las actividades.

Música y gastronomía

Durante el fin de semana, la Praza do Corgo de O Grove acogió así una programación que combinó conciertos, propuestas gastronómicas y actividades para diferentes edades.

El objetivo volvió a ser unir ocio y compromiso social en apoyo a la labor humanitaria de Proem-Aid, entidad vinculada a la asistencia de personas migrantes y refugiadas.

Con esta edición, ‘Nos seus Pés’ reafirma su apuesta por la implicación de la ciudadanía en una iniciativa que combina cultura, gastronomía y solidaridad, con la participación de público de distintas edades.

A lo largo de las jornadas, el festival volvió a poner de manifiesto la importancia de crear espacios de encuentro en los que la participación colectiva se convierte en una herramienta para impulsar iniciativas solidarias.

La organización realiza así una primera valoración satisfactoria de la cita, a la espera de completar el balance definitivo una vez finalizado el festival y recopilado los datos de participación.