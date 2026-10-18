Los comerciantes de Luis Antonio Mestre afrontan las obras con incertidumbre

Las vallas ya han sido desplazadas hasta la Praza de Arriba de O Grove Cedida

Los comerciantes de la calle de Luis Antonio Mestre, en O Grove, afrontan con incertidumbre las obras de renovación de esta vía, cuyo inicio se había anunciado para el miércoles catorce de octubre.

Aunque durante estos días se realizaron tareas preparatorias, como mediciones y marcas sobre el pavimento, además de desplazamiento de vallas hasta la zona, los establecimientos siguen pendientes de conocer cómo se desarrollará la intervención y qué consecuencias tendrá para su actividad diaria.

Una de las principales preocupaciones que trasladan es la falta de información. Varios comerciantes del entorno de la Praza de Arriba aseguran que desconocen cuándo se ejecutarán las distintas fases de la intervención y qué alternativas tendrán para mantener el funcionamiento habitual de sus negocios.

Las dificultades para recibir mercancías figura entre los problemas que más inquietan a los establecimientos. Advierten de que las posibles restricciones de circulación podrían complicar la llega de vehículos de reparto, especialmente en los negocios que necesitan recibir productos voluminosos.

Los accesos constituyen otra incógnita. Algunos comerciantes quieren conocer cómo se organizará la circulación y qué posibilidades tendrán los clientes, proveedores y residentes para llegar a la zona durante las distintas fases de la obra.

Los cambios de sentido y las posibles limitaciones de paso generan dudas entre los establecimientos, que aseguran no contar todavía con información suficiente para anticipar cómo les afectarán las obras de la calle Luis Antonio Mestre.

Intervención que los establecimientos consideran necesaria Pese a las dudas sobre la organización y las consecuencias de las obras, los comerciantes también reconocen que la calle necesita una renovación. Consideran que las aceras apenas han experimentado cambios durante este tiempo y que la intervención resulta necesaria para mejorar su estado. El malestar que trasladan algunos establecimientos no se centra, por tanto, en la ejecución de las obras en sí, sino en la falta de información que aseguran no haber recibido y en las dificultades que prevén para mantener la actividad mientras duren los trabajos fijados. Mientras avanzan las actuaciones, permanecen pendientes de cómo se desarrollará la renovación de esta calle, que consideran necesaria.

Preocupación por aparcar

A las dificultades se suma el estacionamiento. Entre los comerciantes recuerdan que encontrar aparcamiento ya resulta complicado en determinados momentos, especialmente durante los días de mercado y los períodos de mayor afluencia de visitantes.

Por ahora, los establecimientos no pueden evaluar las consecuencias reales de la intervención sobre las ventas, puesto que los trabajos todavía se encuentran en una fase preparatoria.

Sin embargo, algunos ya contemplan la posibilidad de adaptar sus horarios o reorganizar determinadas tareas en función del ruido, las restricciones y el desarrollo de las obras.