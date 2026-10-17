O Grove baraja construir “unas 35” viviendas en Teniente Domínguez

Imagen de archivo de la Avenida Teniente Domínguez Cedida

El Concello de O Grove baraja la posibilidad de construir alrededor de "35 viviendas" públicas en una parcela situada en la calle Teniente Domínguez.

Esta cifra es todavía una estimación inicial y deberá concretarse a medida que avance el estudio de la actuación, que el gobierno local continúa trabajando para hacer realidad.

El alcalde explicó que el proyecto todavía tiene cuestiones pendientes de resolver, especialmente en lo relativo a su financiación.

Por el momento, no hay una fecha definida para el comienzo de las obras, ya que el Ayuntamiento estudia las opciones disponibles para desarrollar la promoción.

Entre las posibilidades que contempla el gobierno local se encuentra solicitar las ayudas anunciadas por la Xunta de Galicia el pasado 7 de octubre para impulsar la construcción de vivienda pública de titularidad municipal.

La línea, dotada con siete millones de euros, prevé subvenciones de hasta 80.000 euros por vivienda. “Queremos ver como se materializa y a lo mejor acogernos a este tipo de ayudas para sacar adelante esta promoción”, detalla Cacabelos.

El objetivo del Concello es recuperar, al menos parcialmente, los cerca de 500.000 euros invertidos en la actuación. Según explicó el regidor, conseguir financiación externa permitiría reducir el impacto del coste de la promoción en el precio final de los pisos.

En caso de no obtener estas ayudas, el desembolso municipal podría repercutir en el importe que tendrían que asumir los futuros adjudicatarios. “Ahora mismo lo que buscamos es la financiación, porque sin ningún tipo de subvención encarecemos los pisos”, explica el primer edil.

La posibilidad de construir alrededor de 35 viviendas supone una primera aproximación al alcance que podría tener el proyecto, aunque todavía no existe una cifra definitiva.

El número final de pisos, los plazos de ejecución y las condiciones económicas dependerán de cómo avance su tramitación y de la financiación que finalmente se consiga, por lo que de momento, toca esperar.