Formación digital gratuita para personas mayores de 55 años

Imagen de archivo de un ordenador portátil Cedida

El Concello de O Grove organiza una formación gratuita en competencias digitales dirigida a personas mayores de 55 años con el objetivo de fomentar su autonomía y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en su vida diaria.

El taller, enmarcado en el programa ‘Expertclick’, se desarrollará los días 19 y 20 de octubre, en horario de 10.30 a 12.30 horas. Las personas interesadas podrán inscribirse en la Oficina de Información Xuvenil, situada en la segunda planta del Concello.

Durante las sesiones, los participantes aprenderán a utilizar sus teléfonos móviles o tabletas para conectarse a internet y realizar diferentes gestiones de forma sencilla y segura.

Entre los contenidos previstos figuran las videollamadas, el uso de la banca online, la solicitud de citas médicas por internet y el manejo de las redes sociales. La formación también abordará herramientas como el certificado digital y la firma electrónica, que permiten realizar trámites administrativos sin necesidad de desplazarse.

La iniciativa busca reducir la brecha digital entre las personas mayores, mejorar sus habilidades tecnológicas y ofrecerles recursos para desenvolverse con mayor independencia.