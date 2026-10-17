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O Grove

Formación digital gratuita para personas mayores de 55 años

El taller se desarrollará el 19 y 20 de octubre, en horario de 10.30 a 12.30 horas

Paula Gil
Paula Gil
17/10/2026 20:10
Imagen de archivo de un ordenador portátil
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El Concello de O Grove organiza una formación gratuita en competencias digitales dirigida a personas mayores de 55 años con el objetivo de fomentar su autonomía y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en su vida diaria. 

El taller, enmarcado en el programa ‘Expertclick’, se desarrollará los días 19 y 20 de octubre, en horario de 10.30 a 12.30 horas. Las personas interesadas podrán inscribirse en la Oficina de Información Xuvenil, situada en la segunda planta del Concello. 

Durante las sesiones, los participantes aprenderán a utilizar sus teléfonos móviles o tabletas para conectarse a internet y realizar diferentes gestiones de forma sencilla y segura. 

Entre los contenidos previstos figuran las videollamadas, el uso de la banca online, la solicitud de citas médicas por internet y el manejo de las redes sociales. La formación también abordará herramientas como el certificado digital y la firma electrónica, que permiten realizar trámites administrativos sin necesidad de desplazarse. 

La iniciativa busca reducir la brecha digital entre las personas mayores, mejorar sus habilidades tecnológicas y ofrecerles recursos para desenvolverse con mayor independencia. 

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