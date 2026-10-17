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O Grove

Esquerda Unida alerta del “deterioro” de la Ruta dos Burros Fariñeiros tras las lluvias

La oposición solicita que los servicios técnicos municipales examinen el estado del camino

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/10/2026 20:11
Escolares de O Grove en una visita a la Ruta dos Burros Fariñeiros
Escolares de O Grove en una visita a la Ruta dos Burros Fariñeiros
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Esquerda Unida de O Grove ha alertado del deterioro de la Ruta dos Burros Fariñeiros apenas tres meses después de finalizar las obras. 

Según denuncia la formación, las intensas precipitaciones del pasado seis de octubre provocaron “profundos surcos, arrastres de terra e importantes irregularidades no terreo” que dificultan el tránsito por varios tramos del itinerario. 

El portavoz municipal, José Antonio Otero, cuestiona la resistencia de una actuación recién ejecutada. «Se este é o resultado das primeiras choivas fortes, que vai suceder cando chegue o inverno e as precipitacións sexan máis frecuentes?», plantea. “Non abonda con executar e certificar unha obra para xustificar os fondos europeos. Hai que garantir que o investimento se realizou correctamente, que as actuacións cumpren a súa finalidade e que os cartos públicos se empregaron con responsabilidade”, concluye Otero. 

La oposición solicita que los servicios técnicos municipales examinen el estado del camino y determinen las causas de los daños, especialmente en lo relativo a la evacuación de las aguas pluviales. 

Si se confirman deficiencias en la ejecución, reclama que se exija a la empresa adjudicataria su reparación.

Denuncian también que sigue sin recibir el expediente completo de la actuación, solicitado hace más de un mes y medio. 

La documentación permitiría comprobar la correcta ejecución de las obras y la situación administrativa de los terrenos privados por los que discurre la ruta. Por todo esto, insisten en actuar con rapidez

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