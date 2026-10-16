O Grove espera al “invierno” para reparar el mirador de A Siradella

Imagen de una parte de la estructura del mirador de A Siradella Cedida

El mirador de A Siradella continúa cerrado al público mientras el Concello de O Grove busca la fórmula para reparar las estructuras de madera deterioradas.

El alcalde, José Cacabelos, señala que el gobierno local está estudiando cómo acometer la intervención, ya sea directamente o a través de un convenio con la comunidad de montes, para que sea esta la que ejecute los trabajos.

Por el momento, no hay una fecha concreta para la reapertura, aunque el regidor apunta al invierno como el momento adecuado para realizar las obras. Mientras se resuelve la intervención en el mirador, el Concello está ejecutando trabajos de limpieza forestal en la zona a través de un convenio de 55.000 euros con la Comunidad de Montes de San Martiño.

Según explica Cacabelos, el acuerdo permite que los propios comuneros realicen directamente estas tareas.

El gobierno local pretende encontrar ahora una fórmula similar que permita reparar las instalaciones y recuperar el acceso a este enclave.

Es así como la situación del mirador ha vuelto a la actualidad en las últimas semanas después de que el PP de O Grove denunciase el estado de deterioro de las pasarelas y las barandillas.

Los populares advirtieron de la presencia de tablas rotas, huecos y tornillos a la vista, elementos que consideran un riesgo para los vecinos y visitantes, calificando en su momento el estado del mirador de “lamentable”.

También criticaron que la zona continuase cerrada sin que se hubiesen acometido las reparaciones necesarias. La formación recordó, además, que el Pleno había aprobado en su momento un remanente de fondos destinado, entre otras actuaciones, a reparar estos accesos.

La denuncia volvió a poner así el foco en el estado de conservación de uno de los principales atractivos paisajísticos de la localidad.

El mirador de A Siradella, situado en el punto más alto de la península meca, ofrece vistas panorámicas de la playa de A Lanzada, el istmo que une O Grove con Sanxenxo y las islas del entorno.

Su cierre mantiene restringido el acceso a uno de los espacios más conocidos del municipio, a la espera de que se concrete la solución definitiva para reparar las estructuras deterioradas.