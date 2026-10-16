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O Grove

Música, teatro y actividades infantiles, en la agenda cultural de O Grove

El Concello apuesta por iniciativas para todo tipo de púbico

Paula Gil
Paula Gil
16/10/2026 20:25
De izquierda a derecha, Katerina Linke y Susana Blanco
De izquierda a derecha, Katerina Linke y Susana Blanco
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El Concello mantiene durante el mes de octubre una programación cultural que combina música, teatro y actividades dirigidas a los más pequeños.

La agenda municipal incluye propuestas para diferentes públicos, con citas repartidas entre el Auditorio Municipal y la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey. 

La primera cita es hoy, con el recital de piano ‘Pasión de Falla’, a cargo del intérprete José Luis Nieto. El concierto, patrocinado por la Diputación de Pontevedra, estará dedicado íntegramente al compositor Manuel de Falla y permitirá al público acercarse a alguna de sus obras más reconocidas. 

El programa incluye adaptaciones para piano de El sombrero de tres picos, El amor brujo y Fantasía Bética, elaboradas por el propio intérprete. 

La programación continuará el próximo viernes 23 de octubre, con Berce do Son, una propuesta musical inmersiva pensada para niños de entre uno y cuatro años acompañados por una persona adulta. 

El espectáculo protagonizado por la violonchelista Susana Blando y la pianista Katerina Linke, tendrá lugar a las 17.30 horas en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey. La iniciativa combina música clásica, melodías tradicionales y sonidos vinculados al mar. 

Además, planea una experiencia participativa en la que los pequeños y sus familias pueden interactuar con diferentes materiales sonoros y sensoriales. 

Ese mismo día, la agenda municipal contempla también el acto de entrega del Premio Novela Curta Manuel Lueiro Rey, una de las citas literarias destacadas del calendario cultural local. La programación de octubre se cerrará el viernes treinta con el espectáculo ‘Quen dixo medo’, de Barafunda, dirigido al público infantil a partir de cinco años. 

La actividad, prevista para las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal, combinará clown, movimiento y diferentes juegos musicales. 

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