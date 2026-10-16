La Fiscalía pide cinco años de cárcel para varios acusados de traficar con drogas en O Grove

Los investigados presuntamente almacenaban estupefacientes para su posterior venta Cedida

La Fiscalía Provincial de Pontevedra solicita cinco años de prisión para varios acusados de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas en O Grove, además de diez meses de multa por defraudación de fluido eléctrico.

Según el escrito, la investigación fue desarrollada por la Guardia Civil de Sanxenxo y, en los meses previos a noviembre de 2019, se solicitó autorización judicial para entrar y registrar una vivienda situada en el municipio meco.

La inspección permitió localizar diferentes estupefacientes que, de acuerdo con la acusación, los investigados almacenaban para su posterior venta a terceras personas. Entre las cantidades recogidas en el escrito fiscal destacan más de 112 gramos de cocaína, además de diferentes partidas de heroína y hachís, distribuidas en distintos envoltorios y piezas.

La Fiscalía sostiene que las sustancias estaban destinadas a su distribución a otras personas. Además del presunto tráfico de drogas, el Ministerio Público atribuye a los acusados una defraudación del suministro eléctrico en la misma vivienda.

Según el relato, habrían manipulado la instalación y conectado el inmueble a la red exterior mediante un dispositivo eléctrico, sin autorización de la compañía suministradora ni abonar el consumo.

La Fiscalía cifra el perjuicio económico ocasionado por esta actuación en 2.147,27 euros, cantidad que reclama en concepto de responsabilidad civil.

Por el presunto delito contra la salud pública, se solicitan cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros, mientras que por la defraudación eléctrica, reclama diez meses de multa, con una cuota diaria de nueve euros.

El documento también exige el pago de las costas procesales y el comiso de las sustancias intervenidas y de los instrumentos relacionados con los hechos.

El caso queda así pendiente de resolución judicial, con la Fiscalía solicitando penas de prisión y sanciones económicas.