La cocina local y la vanguardia se unen en el tapeo solidario ‘Nos Seus Pés’

Tapeo Solidario de una edición anterior Cedida

La gastronomía volverá a ser uno de los grandes protagonistas del festival ‘Nos Seus Pés’ con una nueva edición de su conocido tapeo solidario, que reunirá desde hoy y hasta el domingo a profesionales de la hostelería de O Grove y a cocineros del colectivo Grupo Nove.

La iniciativa, que se desarrolla en la Praza do Corgo, combina cocina tradicional y diferentes propuestas de vanguardia con un objetivo solidario: apoyar los proyectos de Proem-aid con personas refugiadas.

El tapeo es esta noche y mañana durante la sesión vermú, en el que se podrá degustar una paella de marisco preparada por Miguel Vidal y ternera de los Ancares al espeto elaborada por Álvaro Villasante, integrante del Grupo Nove.

Tras la buena acogida de la pasada edición, la propuesta vuelve a reunir a cocineros de diferentes trayectorias para mostrar la diversidad de la gastronomía gallega y poner en valor el trabajo de los profesionales locales.

La jornada de cierre estará acompañada por las actuaciones musicales de Arroba de Viño y Miguel Froján, en una combinación de gastronomía y música que volverá a convertir la Praza do Corgo en un punto de encuentro para los vecinos y visitantes que se dejen caer por la zona y quieran disfrutar de las diferentes propuestas.