La campaña del erizo arranca con una captura de más de 700 kilos

Los niveles se mantienen similares a los del año pasado, tanto en volumen como en precio Gonzalo Salgado

La campaña del erizo arrancó en O Grove con la llegada de 720 kilos a la lonja y un precio mínimo de 13 euros por kilo.

La primera jornada dejó un balance positivo para el sector, que consiguió completar las capturas establecidas, aunque los profesionales advierten de las dificultades que supone la proliferación de algas invasoras, especialmente de origen asiático, que ocultan el producto y complican las labores de extracción.

Según los datos facilitados por la Cofradía, estaba previsto que saliesen a faenar catorce embarcaciones, aunque finalmente dos no pudieron hacerlo debido a averías.

El precio mínimo de salida se situó en los trece euros por kilo, una cotización que el sector considera algo baja para el comienzo de la temporada, si bien se encuentra en niveles similares a los registrados en otras lonjas y a los de la campaña anterior.

Pese a ello, llaman a la prudencia a la hora de valorar la evolución del mercado. Con una única jornada de actividad, consideran prematuro hacer previsiones sobre el comportamiento de los precios durante las próximas semanas.

La llegada de las fiestas navideñas suele impulsar las cotizaciones de los productos del mar, incluido el erizo, debido al incremento de la demanda.

Proliferación de las algas

Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la proliferación de algas, especialmente de especies invasoras asiáticas, que cubren los fondos marinos y dificultan la localización de los erizos en las rocas.

El colectivo considera que la primera jornada fue positiva, ya que las embarcaciones pudieron completar las capturas establecidas.

Sin embargo, advierte de que la acumulación de algas está complicando el trabajo diario y hace necesario que se produzcan episodios de mar de cierta intensidad que contribuyan a limpiar los fondos.

Según señala, esta situación obliga a invertir mucho más tiempo para conseguir la misma cantidad de producto que en años anteriores.

La campaña comienza así con unas capturas que, según las primeras valoraciones de la Cofradía, se sitúan en niveles similares a los del año pasado, tanto en volumen como en precio.

El sector estará pendiente ahora de la evolución de las cotizaciones y condiciones de los fondos.